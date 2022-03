Brasil: Abel leva a melhor sobre Vítor Pereira

Num duelo histórico, o Palmeiras de Abel Ferreira venceu esta quinta-feira o ”dérbi paulista”, por 2-1, contra o Corinthians de Vítor Pereira.

Numa cidade de 20 milhões de habitantes e com todo o país a assistir, todos esperavam por este primeiro jogo entre os treinadores portugueses no Brasil, com Abel Ferreira já consagrado a acumular recordes, estando invicto até ao momento no presente campeonato, e do outro lado Vítor Pereira, muito valorizado no Brasil, chegado há três semanas e com uma vitória e duas derrotas nos primeiros jogos.

No final do encontro, Vítor Pereira disse não fazer milagres nem ter “uma varinha mágica”, apontando as naturais “dores de crescimento” resultado do pouco tempo que teve para trabalhar.

A equipa de Abel Ferreira venceu e contabiliza agora 29 pontos na competição.