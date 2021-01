Brasil! A vacina chegou!

Nenhuma vacina será eficaz

se você não tiver confiança.

Portanto, não espere mais

para tomar a sua dose de esperança.

Só não dá para engolir como um ministro da saúde tem a coragem de mentir descaradamente para os brasileiros e para o mundo. Certamente por medo de contestar a ideia fixa que o seu capetãozinho idiopata tem de atacar e denegrir a imagem do governo de São Paulo e de todas as autoridades que trabalham incansavelmente contra a propagação da Covid-19.

Profissionais competentíssimos e politicamente imparciais, sempre remando incansavelmente contra a incompetência e a índole destruidora do que se considera presidente, do seu vice e boa parte da sua equipe de desgoverno, estas autoridades da saúde não desistem de confiar na ciência e na solidariedade humana.

Pelo menos no que se refere à pandemia, concordo plenamente com o governador Doria, por quem não morro de simpatia. Ele fez a sua obrigação e bem feita e se pretende ser presidente (e qual político, bom ou mal, não deseja o alto escalão?), não vem ao caso. No tocante à Covid-19, ele fez o seu papel coerente como bom gestor público, e não como um bosta que nem o outro e outros meliantes que invadiram Brasília provisoriamente.

Agora, pelo menos, este assassino em série que ainda é presidente de uma parte dos brasileiros (de apenas uma parte, repito) sabe que seria um suicídio não distribuir as vacinas para imunizar a população.

Meus amigos, não deixem de se vacinar, mas, mesmo vacinados, continuem tomando as medidas de precaução e prevenção contra o vírus. Para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem de todos, para o bem do mundo.

Remisson Aniceto