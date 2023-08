Bragança vai ter hotel moderníssimo

Baseado no conceito de harmonia entre a natureza e a modernidade, o futuro Água Hotels Terra Fria, situado em Pinela, resulta de um investimento superior a 10 milhões de euros.

O hotel é o sexto empreendimento turístico do grupo Água Hotels Spa and Resorts, que já detém unidades hoteleiras no Algarve, Mondim de Basto e ilha do Sal, em Cabo Verde.

As obras arrancaram na última semana de julho. O edifício está a ser construído no topo de uma montanha, num terreno de 15 hectares. O hotel terá 80 quartos e quatro casas de montanha, num total de 180 camas e 84 alojamentos.

A unidade vai contar ainda com um espaço de spa, ginásio, restaurante, bar e uma piscina suspensa. “No seu design tem a sua identidade única, desde as suites com banheiras vitorianas à piscina suspensa com vista para as paisagens idílicas”, lê-se no site.

A abertura está projetada para o primeiro semestre de 2025 e prevê-se a criação de 40 a 50 postos de trabalho diretos na freguesia de Pinela e no concelho de Bragança.