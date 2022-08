Bragança celebra a primeira travessia do Atlântico Sul

A Biblioteca Municipal de Bragança acolhe a exposição itinerante do centenário do mais notável feito aeronáutico português: a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Uma celebração da Marinha Portuguesa, que vai estar patente na Biblioteca Municipal de Bragança de 25 de Agosto a 4 de Setembro.

A inauguração está marcada para esta quinta-feira, dia 25, às 18h00.

O início do projeto da Travessia Aérea do Atlântico Sul teve lugar em 1919, por ocasião da visita do Presidente do Brasil a Portugal, quando Sacadura Cabral lançou a ideia de comemorar o primeiro centenário da independência do Brasil, em 1922, realizando uma viagem aérea entre Lisboa e o Rio de Janeiro.

Para que esta esta viagem pudesse ser concretizada, era necessário o criar-se um método de navegação que permitisse pilotar a aeronave com precisão sobre a imensidão do oceano. Com essa finalidade, Gago Coutinho adaptou ao Sextante um horizonte artificial e desenvolveu em colaboração com Sacadura Cabral, o corretor de rumos, que permitia calcular graficamente o ângulo entre o eixo longitudinal da aeronave e o rumo a seguir, considerando a intensidade e direção do vento.

O novo método foi testado na viagem Lisboa-Madeira em 1921, que foi concluída em cerca de sete horas e meia e demonstrou a precisão destes inovadores instrumentos que iriam ser determinantes para o sucesso da primeira travessia aérea do Atlântico Sul.

A 30 de março de 1922 deu-se início à primeira travessia aérea do Atlântico Sul, protagonizada pelo Almirante Gago Coutinho e pelo Comandante Sacadura Cabral a bordo do hidroavião Fairey III, batizado “Lusitânia”, tendo como destino final o Rio de Janeiro.

Foi uma viagem bastante atribulada, na qual foram utilizadas três aeronaves. Depois de percorridas 4527 milhas em 62 horas e 26 minutos sobre o Oceano, os heroicos oficiais foram recebidos em festa pela população do Rio de Janeiro, a 17 de junho de 1922.

Estava assim concluída a primeira travessia aérea do Atlântico Sul pelos oficiais da Marinha, Gago Coutinho e Sacadura Cabral.