Bragança carimba passaporte para Tóquio

Continuam as preocupações sobre onde vai cair o que sobrar do primeiro estágio do foguete de Longa Marcha chinês que foi lançado a 29 de abril. A monitorização deste enorme e pesado pedaço de foguete é constante e as previsões é que a reentrada na atmosfera se dê até ao próximo dia 9 de maio. E Portugal é um dos locais onde estes detritos espaciais podem cair.