Braga vence Rio Ave e mantém-se a dois pontos do segundo lugar

O Sporting de Braga manteve-se hoje a dois pontos do segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ocupado pelo FC Porto, depois de vencer o Rio Ave, por 2-0, em jogo da 23.ª jornada.

Bruma (36 minutos) e Banza (79) marcaram os golos dos ‘arsenalistas’, que, na terceira posição, têm 52 pontos, a 10 do líder Benfica e a dois do FC Porto, que ocupa a última vaga de acesso direto à Liga dos Campeões, e com mais cinco do que o Sporting.

O Rio Ave, que somou a terceira derrota seguida como visitante, está no 12.º posto, com 27 pontos.