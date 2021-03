Braga vence Porto e está na final da Taça de Portugal

O Sporting de Braga venceu hoje o FC Porto por 3-2, em jogo da segunda mão da meia-final da Taça da Portugal de futebol, e garantiu um lugar na final da competição.

Depois do empate (1-1) em Braga na primeira mão, a equipa ‘arsenalista’ entrou melhor na partida no estádio Dragão e adiantou-se no marcador aos 14 minutos, com um golo de Abel Ruiz, com o avançado espanhol a ‘bisar’ aos 28 e Piazón a fazer o terceiro, aos 28.

O FC Porto ainda reduziu por Otávio, aos 30, e por Marega, aos 75, frente a um Sporting de Braga que jogou deste os 34 minutos com menos um jogador, por expulsão do lateral colombiano Cristian Borja.

Com o lugar na final, agendada para 23 de maio, já garantido, o Sporting de Braga espera agora pelo adversário que vai sair do duelo entre o Benfica e o Estoril Praia, com os ‘encarnados’ em vantagem depois de vencerem fora na primeira mão por 3-1.