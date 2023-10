Braga vence na Alemanha em jogo impróprio para cardíacos

Um golo de Castro, aos 90+4 minutos, consumou esta terça-feira a reviravolta do Sporting de Braga sobre o Union Berlim, garantindo o triunfo bracarense, por 3-2, na segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Em Berlim, Sheraldo Becker, aos 30 e 37 minutos, marcou os dois golos dos alemães, mas Niakaté, aos 41, Bruma, aos 51, e o médio luso assinaram os tentos dos minhotos, que tinham perdido na estreia, diante do Nápoles, em casa (2-1).

Os ‘arsenalistas’ passam a somar três pontos, em igualdade com Real Madrid e Nápoles, que hoje se defrontam em Itália, às 20:00 (hora portuguesa), enquanto o Union Berlim averbou a segunda derrota e segue em último, sem pontos.