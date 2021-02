Braga vence e aproxima-se do FC Porto

O Sporting de Braga ganhou ao Portimonense 2-1, depois de ter estado a perder, na 17.ª jornada da I Liga de futebol, e reduziu para três pontos a desvantagem para o FC Porto, segundo classificado.

Piazon (62) e Ricardo Horta (73, de grande penalidade) deram a volta a um jogo muito difícil e reverteram o golo inaugural de Aylton Boa Morte (23).

Com este triunfo, os minhotos, que estrearam os ex-‘leões’ Borja e Sporar, aproveitaram o deslize dos ‘dragões’ no terreno do Belenenses SAD (0-0) e reduziram para três os pontos em relação ao segundo classificado, o FC Porto, que recebe já no domingo, na primeira ronda da segunda volta.

A vitória desta quinta-feira assentou sobretudo num grande ‘coração’ dos bracarenses, porque a exibição deixou muito a desejar, mérito também de uma bem organizada equipa do Portimonense, que se pode queixar de si própria de não levar para o Algarve outro resultado.

Aylton Boa Morte colocou os visitantes a vencer, após assistência de Beto, jogador que desperdiçou soberana chance para dilatar o marcador aos 40 minutos, permitindo defesa a Mahtheus (40).

Galeno esteve perto do golo logo a seguir (41), mas a equipa da casa sentia muitas dificuldades em ligar o seu jogo ofensivo, apesar do domínio da partida.

Na segunda parte, já com Tormena no lugar de Rolando, os bracarenses lançaram-se em busca do empate, o que conseguiram com um grande golo de Piazon – um remate espetacular de fora da área, que ainda embateu no poste (63).

A insistência deu frutos pouco depois, quando Lucas Possignolo derrubou Ricardo Horta, grande penalidade muito contestada pelo Portimonense, mas que o VAR confirmou, e o próprio Ricardo Horta conveteu em golo (73).

Perto do fim, Lucas Tagliapietra esteve perto do empate, na sequência de um livre lateral, resultado que se ajustaria ao que se passou em campo.