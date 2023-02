Braga vai às meias da Taça deixando Benfica pelo caminho

O Sporting de Braga qualificou-se, pela 19.ª vez, para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Benfica por 5-4 no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 no final do prolongamento.

Os ‘encarnados’, recordistas de troféus (26), adiantaram-se por Gonçalo Guedes, aos 15 minutos, mas ficaram reduzidos a 10 elementos aos 31, por expulsão de Alexander Bah, pouco antes de o líbio Al Musrati repor a igualdade para os minhotos, aos 36.

Com a igualdade a subsistir até ao final do tempo regulamentar e, depois, do prolongamento, em que o Benfica ainda viu Morato também ser expulso, aos 120 minutos, o duelo acabou por ser decidido da marca do castigo máximo, com o norueguês Aursnes a ser o único a falhar um pontapé.

Nas meias-finais, que serão disputadas a duas mãos, o Sporting de Braga vai defrontar o Nacional, da II Liga, que hoje eliminou o Casa Pia, ao vencer por 5-2 no prolongamento.

A outra meia-final vai colocar frente a frente o FC Porto, detentor do troféu, e o Famalicão, que na quarta-feira bateram Académico de Viseu e BSAD, respetivamente.