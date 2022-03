Braga vai ao Mónaco com vantagem

Com um golo a abrir e outro a fechar, o Sporting de Braga venceu o Mónaco, por 2-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, vantagem que pode ser decisiva na eliminatória.

O primeiro golo surgiu logo aos três minutos, por Abel Ruiz, e o segundo chegou aos 89 minutos, por Vítor Oliveira, que se estreou a marcar nas competições europeias e assinou o 12.º tento na temporada.

Desta vez foi Abel Ruiz (22 anos) o titular, tendo Vítor Oliveira (21) entrado para o seu lugar na segunda parte. A jovem dupla de avançados – e Matheus na baliza – fez a diferença num jogo em que o Mónaco até dominou durante largos períodos, mas não aproveitou as oportunidades que criou.

O Sporting de Braga vinha de dois empates no campeonato português, com o Santa Clara (0-0) e o Boavista (1-1), enquanto o Mónaco, apenas oitavo na Ligue 1, venceu na última jornada, fora, o Marselha, segundo classificado, com um golo do internacional português Gelson Martins, titular na partida.

Os minhotos entraram muito pressionantes e marcaram muito cedo, com Abel Ruiz a mostrar frieza diante do guarda-redes forasteiro, após um ressalto de bola que nasceu de um remate de muito longe de Rodrigo Gomes.

Pouco depois, Iuri Medeiros esteve muito perto do segundo, mas o guardião alemão do Mónaco, com uma grande defesa impediu-o (07).

O Mónaco começou a reagir e a pegar no jogo, tendo criado duas situações de muito perigo, tendo valido à turma de Carlos Carvalhal o guarda-redes Matheus.

Aos 23 minutos, anulou um livre ‘venenoso’ de Vanderson e, logo a seguir (25), a rapidez com que saiu aos pés de Ben Yedder, após assistência de Gelson Martins, foi vital para defender o remate do avançado francês.

Numa primeira parte frenética, o Sporting de Braga quase fez o segundo aos 31 minutos, no que teria sido um ‘frango’ de Nubel, defendendo para o poste um remate de muito longe de Ricardo Horta.

No minuto seguinte, o guarda-redes do Mónaco redimiu-se, opondo-se como uma ‘muralha’ a um ‘tiro’ de Al Musrati e, em cima do intervalo (44), Rodrigo Gomes escapou à defesa contrária, mas permitiu a defesa de Nubel.

A segunda parte abriu com uma excelente ocasião para Gelson Martins empatar (49), mas mais uma vez Matheus fechou a baliza ‘arsenalista’.

Como seria de esperar, o ritmo não foi o mesmo nos segundos 45 minutos, pertencendo ao Mónaco as despesas do jogo.

Gelson Martins, de cabeça, ‘assustou’ Matheus (64).

O Sporting de Braga praticamente não existia ofensivamente e Carlos Carvalhal fez uma tripla substituição ao minuto 65, fazendo entrar Paulo Oliveira, Moura e Vítor Oliveira (saíram Yan Couto, Iuri Medeiros e Abel Ruiz).

Matheus voltou a evidenciar-se com uma grande defesa de Matheus a cabeceamento de Volland (67)

Castro rendeu André Horta, refrescando o meio-campo (74) e Falé entrou para o lugar do esgotado Rodrigo Gomes (80), procurando dar outro vigor ao ataque.

O Mónaco perdeu o ímpeto inicial e as alterações que o seu técnico fez não funcionaram, tendo sido mesmo o Sporting de Braga a fazer o segundo, com um belo cabeceamento após um grande cruzamento de Fabiano (89).

A segunda mão realiza-se na próxima quinta-feira, no Principado do Mónaco.

#portugalpositivo