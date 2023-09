Braga tomba na Champions com autogolo aos 88

O Sporting de Braga saiu derrotado da receção ao Nápoles, por 2-1, no primeiro jogo do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol, fase a que regressou 11 anos depois.

De regresso à fase de grupos, os bracarenses foram derrotados em casa pelo tento de Giovanni Di Lorenzo, aos 45+1 minutos, e um autogolo de Niakaté, aos 88, já depois de Bruma ter empatado, aos 84.

O Sporting de Braga começa a campanha sem pontuar e no fundo do Grupo C, no qual o Real Madrid venceu na receção ao estreante Union Berlim (1-0).