Braga recebe Fórum Parlamentar Luso-Espanhol

A Assembleia da República promove na próxima terça-feira, em Braga, o X Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, um conjunto de sessões de trabalho que serão lideradas pelos presidentes dos dois parlamentos, Augusto Santos Silva e Meritxell Batet Lamaña.

Este X Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, em que participam delegações dos dois países, terá lugar nas instalações do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia.

Segundo a Assembleia da República, este fórum de 2022 é a décima edição, sucedendo aos encontros de Zamora (2009), Porto (2012), Madrid (2013), Vidago (2014), Madrid (2015), Vila Real (2017) e Madrid (2018), Lisboa (2020) e Madrid (2021).

Por outro lado, este fórum realiza-se previamente à XXXIII Cimeira luso-espanhola de chefes de Governo, que se realizará no início de novembro, também no Minho, centrando-se a edição deste ano na temática da “inovação”.

Em paralelo com o X Fórum Parlamentar, os presidentes dos dois parlamentos serão oradores numa conferência organizada pela Universidade do Minho, sob o tema: “Portugal e Espanha na Europa”.

Em relação ao programa do fórum, na terça-feira a sessão de abertura está prevista para as 11:00, no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga, com intervenções da presidente do Congresso dos Deputados de Espanha, Meritxell Batet Lamaña, e do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, seguindo-se uma “fotografia de família” com as duas delegações.

Antes do almoço, haverá uma reunião bilateral entre os presidentes dos dois parlamentos, assim como reuniões de trabalho das delegações parlamentares subordinadas às seguintes temáticas: “Portugal e Espanha na Europa e no mundo” e cooperação bilateral”.

Na parte da tarde, os presidentes dos dois parlamentos ibéricos fazem uma palestra na Universidade do Minho sobre “Portugal e Espanha na Europa”.

Em simultâneo, no programa estão previstas reuniões de trabalho das delegações parlamentares.

A sessão de encerramento do fórum está prevista para as 17:00 com a leitura da “Declaração do Fórum Parlamentar Luso-Espanhol 2022”.