Braga reabre feiras já em abril

O município de Braga vai autorizar a reabertura da feira semanal no dia 6 de abril, “se não houver qualquer alteração substancial” da atual situação pandémica, disse hoje o presidente da Câmara à Lusa.

Ricardo Rio acrescentou que será também autorizada, no da 08, a reabertura da chamada “feira do mercado”, na alameda do Estádio Municipal.

As feiras e mercados não alimentares foram fechadas em 15 de janeiro, no âmbito do novo confinamento decreto pelo Governo face ao crescimento de casos de infeção pelo novo coronavírus.

O plano de desconfinamento prevê a sua reabertura, por decisão municipal, a partir de 5 de abril.