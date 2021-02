Braga pode ser o Melhor Destino Europeu com o seu voto

Braga está entre as 20 cidades nomeadas para Melhor Destino Europeu 2021, uma distinção que se repete a cada ano pela organização European Best Destinations (EBD), considerado o maior evento de e-turismo da Europa.

As votações desta 12ª edição já estão a decorrer e todos os votos contam para pôr a cidade minhota no topo dos destinos que vão inspirar as próximas viagens.

Mais do que nunca, os lugares que fogem ao “overturism” sobem à lista de melhores destinos em todo o mundo e Braga pode ser a cidade eleita para brilhar.

A cidade minhota concorre a Melhor Destino Europeu de 2021 numa votação que decorre até 10 de fevereiro.

Pode contribuir com o seu voto através desta ligação.

