Braga na Liga Europa: a vitória que nem o Qarabag imaginava

O Sporting de Braga, com uma exibição muito pobre, sofreu uma pesada derrota, em casa, por 4-2, diante do Qarabag, do Azerbaijão, e comprometeu a passagem aos oitavos de final da Liga Europa de futebol.

Jankovic pôs os azeris em vantagem (21 minutos, de grande penalidade), Banza empatou (44), mas Zoubir (54 e 69) e Juninho (65) puseram os forasteiros a vencer por 4-1, resultado amenizado por João Moutinho, de penálti, perto do fim (90+1).

Depois da “vergonha” da goleada sofrida em Alvalade diante do Sporting (5-0), no domingo, para a I Liga, expressão usada por Artur Jorge na antevisão a este jogo, o Sporting de Braga voltou a sair derrotado de forma pesada, agora em casa, diante de uma equipa pouco conhecida, mas com alguma experiência nas competições europeias.

Líder destacado do campeonato interno, o Qarabag é o crónico campeão do Azerbaijão na última década e mostrou qualidade em Braga, com vários jogadores brasileiros que já passaram pelo futebol português, com destaque para Juninho (ex-Desportivo de Chaves). Dias antes do jogo, nem os jogadores azeris acreditavam poder derrotar o Braga, mas foi o que acabou por acontecer.

A eliminatória – play-off de acesso aos ‘oitavos’ -, cuja segunda mão tem lugar em Baku, daqui a uma semana, fica muito difícil para os minhotos, que terão que mudar muita coisa para poderem ainda acalentar a ambição de seguir em frente.

O Sporting de Braga saiu do campo muito assobiado pelos adeptos, que mostraram vários lenços brancos para o treinador, Artur Jorge. A equipa fez uma exibição muito pobre, denotando uma falta de confiança gritante e pouca frescura física, tendo sentido também muito a falta do capitão Ricardo Horta, que não recuperou de um problema físico.

Registo para os regressos ao ‘onze’ bracarense do central Niakaté e do ponta de lança Banza, regressados da CAN2023.

O jogo começou com um ‘slalom’ de Álvaro Djaló, mas o remate saiu fraco para defesa fácil de Lunev (04). Foi o melhor lance do extremo espanhol em todo o jogo, numa exibição muito apagada, que lhe valeu a substituição pelo jovem Roger no início da segunda parte.

O Sporting de Braga tinha muitas dificuldades e foi o Qarabag a marcar: Jankovic cobrou uma grande penalidade, que puniu uma falta de Victor Gómez sobre Jafarguliyev, num lance em que o defesa-direito espanhol já tinha ficado mal, ao perder a bola para o lateral-esquerdo dos azeris.

Contudo, e apesar da exibição muito ‘cinzenta’, sem ideias, o Sporting de Braga foi capaz de empatar em cima do intervalo, com Banza a fazer a recarga vitoriosa após um primeiro cabeceamento de Niakaté, na sequência de um canto (44).

Os bracarenses surgiram na segunda parte com outra velocidade e, aos 48 minutos, Álvaro Djaló obrigou Lunev a defesa algo apertada – do canto, Vítor Carvalho rematou ao lado.

Mas, rapidamente o Qarabag pegou no jogo e, logo a seguir, ficou perto do segundo, com um remate de fora da área de Jankovic (50).

Pouco depois, a equipa forasteira marcou mesmo, aos 54 minutos, golo só validado dois minutos depois após intervenção do VAR por eventual fora de jogo: Benzia cobrou um livre já muito perto da área, a bola bateu na barreira e ‘assistiu’ Zoubir, que ladeou Matheus e fez o segundo.

O Sporting de Braga era uma nulidade a atacar e a defender e o Qarabag ‘gelaria’ a ‘Pedreira’ pouco depois, com dois golos no espaço de quatro minutos.

Primeiro, Juninho rematou cruzado já dentro da área, após assistência de Zoubir, que, logo a seguir, fecharia as contas num rápido contra-ataque perante um ‘esburacado’ meio-campo e defesa ‘arsenalistas’.

Ato contínuo, irromperam lenços brancos nas bancadas e protestos bem audíveis dos adeptos bracarenses contra a equipa.

Pizzi (67), Joe Mendes e Cher Ndour (76) foram as últimas apostas de Artur Jorge, mas só de grande penalidade, aos 90+1 minutos, o Braga reduziu, por João Moutinho, golo que só amenizou uma derrota comprometedora e não evitou os fortes protestos no final.