Braga na frente do grupo F da Liga Europa

O Sporting de Braga venceu o Ludogorets, por 4-2, num jogo em ficou a dever a si próprio um triunfo mais desnivelado, e ascendeu à liderança do grupo F da Liga Europa de futebol.

Duas semanas depois de ter ganho na Bulgária (1-0), os bracarenses, que defrontam, domingo, no Estádio da Luz, o Benfica, na 11.ª jornada da I Liga, voltaram a bater o Ludogorets, com uns bons 70 minutos e o restante tempo a pensar já no desafio com os ‘encarnados’.

Al Musrati fez o primeiro (25), Sotiriou ainda empatou para os búlgaros, mas Iuri Medeiros (37), Galeno (40) e Mario González (73) materializaram a superioridade dos bracarenses que, já em fase de gestão do resultado, sofreram mais um golo, por Plastun (79).

Com a terceira vitória seguida na competição, o Sporting de Braga está mais perto de garantir o apuramento para a fase seguinte e já lidera agora o grupo F, com nove pontos, mais dois que o Estrela Vermelha, segundo classificado, que perdeu em casa com o Midtjylland (1-0), terceiro com cinco. O Ludogorets, com apenas um, está fora das contas de apuramento.

O Ludogorets, que não vence na Liga Europa há 16 jogos e igualou o recorde negativo do Rosenborg na competição, não teve o defesa central português Josué Sá, habitual titular, devido a lesão e a equipa, crónica campeã da Bulgária da última década, mostrou debilidades defensivas e pouco poder de ‘fogo’ no ataque.

O Sporting de Braga foi quase sempre superior e começou a criar perigo aos 16 minutos, por Ricardo Horta.

Cinco minutos depois, grande ocasião para marcar dos minhotos: arrancada de Galeno pela esquerda bem ao seu estilo, deixando todos para trás, mas, já perto da baliza, rematou cruzado, ligeiramente ao lado.

No minuto seguinte, Yan Couto cruzou da direita e Ricardo Horta, com um toque subtil, desviou para a barra, onde, caprichosamente, a bola voltou a tocar.

O domínio do Sporting de Braga era total e, pouco depois, Al Musrati, com um ‘tiro’ de fora da área inaugurou o marcador, contando também com a ‘ajuda’ do guardião Kristijan Kahlina, que abordou o mal o lance (25).

Na única vez que chegou com perigo à baliza minhota na primeira parte, o Ludogorets marcou: grande passe de Yankov e Sotiriou, aproveitando um mau posicionamento de Paulo Oliveira, ‘picou’ a bola sobre Matheus (33).

Mas, durou pouco a igualdade, porque Iuri Medeiros, após grande jogada coletiva, com assistência de Ricardo Horta e simulação decisiva de Galeno, fez o segundo do Sporting de Braga com um remate de primeira (37).

Três minutos depois, Galeno, após assistência de Ricardo Horta, fez o terceiro e sobre o intervalo Sequeira, com um remate de primeira após canto, ficou perto do quarto golo (45).

A segunda parte continuou com o Sporting de Braga pressionante, mas já depois de Vítor Oliveira ter obrigado a defesa difícil o guarda-redes contrário (52), foi o do Sporting de Braga, Matheus, a evitar um golo quase certo a Despodov que surgiu isolado na sua cara (58).

Pouco depois, Carlos Carvalhal começou a mexer na equipa a pensar no jogo do campeonato já no domingo, tirando primeiro Al Musrati e Vítor Oliveira e lançando Lucas Mineiro e Mario González e, dez minutos depois, Castro e Galeno e apostando em André Horta e Moura.

Aos 73 minutos, Mario González foi letal a aproveitar um mau atraso de Ikoko para o seu guarda-redes e fez o quarto golo dos bracarenses e esteve perto de bisar aos 89, com um bom cabeceamento.

Pelo meio, aos 79 minutos, Plastun, de cabeça, após canto da direita, fez o 4-2 final.

#portugalpositivo