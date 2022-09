Braga mantém segundo lugar na Liga

O Sporting de Braga manteve-se este domingo no segundo lugar e na perseguição ao líder Benfica, com um triunfo no campo do Rio Ave (3-2), na sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em Vila do Conde, os bracarenses somaram o quinto triunfo seguido na competição, depois do empate no arranque com o Sporting (3-3), com um registo de 18 golos marcados e apenas dois sofridos neste período, tentos esses alcançados hoje pelo Rio Ave.

Com 16 pontos, o Sporting de Braga continua a dois do Benfica, que segue no comando após triunfar em Famalicão (1-0), resultado que manteve os ‘encarnados’ com um inicio de campeonato totalmente vitorioso, e com mais um do que o campeão nacional FC Porto, terceiro, que nesta ronda bateu em casa o Desportivo de Chaves (3-0).

Al Musrati, aos 11 minutos, Iuri Medeiros, aos 25, e Ricardo Horta, aos 69, marcaram os golos da equipa de Artur Jorge, que acabou por ‘adormecer’ nos instantes finais, permitindo a Boateng, aos 81, e Aziz, aos 87, que reduzissem a diferença.

De regresso ao principal escalão, o Rio Ave já deixou a sua ‘marca’ neste campeonato quando bateu o FC Porto (3-1), mas na tabela segue no perigoso 14.º posto, com apenas cinco pontos.

Bem pior que os vila-condenses continuam Paços de Ferreira e Marítimo, que voltaram a ser derrotados, seguindo sem qualquer ponto no fundo da tabela, mesmo com os madeirenses a estrearem o técnico João Henriques, que rendeu o demitido Vasco Seabra.

No Funchal, Léo Andrade, aos 27 minutos, deixou o Marítimo a sonhar com os primeiros pontos e o primeiro triunfo da temporada, mas o espanhol Fran Navarro, aos 48 e 85, deu o triunfo do Gil Vicente (2-1), que passou a somar oito pontos no 10.º lugar.

História semelhante aconteceu na Mata Real, com o Paços de Ferreira também a colocar-se na frente perante o Casa Pia, mas os lisboetas deram a volta e regressaram à capital com a vitória e um total de 11 pontos na ‘bagagem’, que os colocam no sexto lugar à frente, por exemplo, do Sporting (sétimo com 10).

Adrián Butzke deu vantagem à equipa comandada por César Peixoto, aos 17 minutos, mas o nigeriano Godwin, aos 57, e os brasileiros suplentes Neto, aos 60, e Clayton, aos 74, assinaram os tentos da formação lisboeta, antes de o avançado espanhol do Paços de Ferreira ter reduzido a desvantagem, aos 90+6.

Em Arouca, o Boavista, antigo campeão nacional, subiu ao quarto lugar, com 12 pontos, ao bater o emblema da casa, por 2-1, num jogo em que os arouquenses jogaram em inferioridade numérica desde os 10 minutos.

Martim Tavares, aos 70 minutos, e Sasso, aos 31, conseguiram a reviravolta ‘axadrezada’, depois de Rafa Mujica ter dado vantagem à formação comandada por Armando Evangelista, aos 27, que ficou reduzida a 10 jogadores aos 10 minutos, com o cartão vermelho direto de Soro, aos 10, e a nove, aos 84, por expulsão de Opoku.

O Arouca somou o terceiro jogo sem vencer e ocupa o 12.º posto, com sete pontos.

A sexta ronda encerra na segunda-feira, com o Vizela (13.º com cinco pontos) a receber o Estoril Praia (11.º com sete), num duelo agendado para as 20:30.