Braga: jovens lusodescendentes celebram a sua portugalidade

Arrancou na terça-feira o 10º Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes, no Theatro Circo, em Braga. Os secretários de Estado da Juventude e do Trabalho presidiram à abertura, sublinhando que Portugal “não é apenas o país dos pais ou dos avós”, mas “o seu país também”.

A cidade de Braga acolhe esta semana a décima edição do Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes. O evento, organizado há dez anos pela associação Cap Magellan, reúne 54 jovens e animadores da juventude lusófonos ou lusodescendentes, com o objetivo de partilhar conhecimentos e competências relacionados com temas como a integração profissional dos jovens, a digitalização ou a sustentabilidade, bem como a promoção da cultura lusófona entre os jovens falantes da língua portuguesa.

Os participantes, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, este ano ultrapassam em largo as fronteiras europeias, sendo oriundos de diversos países com uma forte presença lusófona como Portugal, França, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Dinamarca e Áustria, mas também, Brasil, Congo, Angola, Peru e Venezuela.

Entre eles estão Ruben, brasileiro que mora na Áustria há cinco anos, onde está a tirar mestrado; Alexandre, ator de teatro, francês e português, e recém-apaixonado pela poesia de Miguel Torga; Marcos, jornalista de profissão, que voou da Venezuela mas cujos pais são da ilha da Madeira, e por isso refere com emoção que “é um orgulho estar aqui com todos vocês” e poder “honrar o pai e a mãe, como dizem os mandamentos, a pátria e a língua portuguesa”; e Cristele, que vive em Paris mas que se considera “do mundo inteiro”.

Ainda em rescaldo das Jornadas Mundiais da Juventude, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, que esteve presente na inauguração, estabeleceu uma ponte para a mobilização “emocionante” dos jovens, trazendo uma mensagem focada na esperança e em Portugal enquanto “um país de futuro” que cresce e que luta para “marcar a diferença entre o crescimento e o verdadeiro desenvolvimento social”, combatendo a precariedade laboral jovem.

João Paulo Correia sublinhou ainda a presença de representantes do governo “em peso” neste evento, “para dialogar convosco, para vos ouvir”, frisando a importância de “que os jovens se sentem cada vez mais à mesa da decisão política”, e não se limitem apenas a ouvir.

Já o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, sublinha esta mensagem, acrescentando que “há muitas juventudes, muitos jovens, muitos contextos”, e por isso diz que Portugal ambiciona ser um país onde os jovens sejam “bem tratados”, valorizados, e com um crescimento numa lógica de desenvolvimento inclusivo, ainda que para isso reconheça que é preciso “saber apostar nas pessoas”, assim como em melhores remunerações, e melhor repartição da riqueza.

O também ex-secretário de Estado da Juventude sublinha que Portugal procura “talento, pessoas qualificadas e que acrescentem ao nosso país”, frisando que temos as “portas escancaradas” para os jovens da diáspora lusófonos e lusodescendentes que queiram cá “fazer vida”.

Todas estas mensagens encontram-se em linha com as temáticas do evento que pretende ir mais a fundo no tema “Empregabilidade na Europa: o digital ao serviço da ecologia e inclusão dos jovens”. O programa contém workshops, ateliers, conferências e mesas redondas, na parte da manhã, e visitas e atividades culturais durante a tarde, sendo que os participantes desenvolverão ainda um projeto start-up destinado a favorecer o desenvolvimento sustentável a nível local, que no final será apresentado ao júri da Start-up Braga no quadro de um concurso.

Será assim “uma semana de trabalho e de descobertas, numa lógica de educação formal e informal”, como refere a Presidente da associação Cap Magellan, Lourdes Abreu, que acarreta ainda um grande objetivo “de lutar contra os preconceitos que podiam ter os jovens portugueses de cá em relação aos jovens lusodescendentes lá fora, e os preconceitos que os jovens lusodescendentes lá fora poderiam ter em relação aos jovens de cá”.

A vice-presidente da Câmara de Braga, Sameiro Araújo, também acolheu os jovens e a iniciativa da Cap Magellan dizendo que esta será “uma semana repleta de experiências e aprendizagens”, que se ainda para mais alinham com os princípios de sustentabilidade desta que foi a cidade capital europeia da juventude em 2012.

Este evento contou ainda com uma mensagem em vídeo da Secretária de Estado para o Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, que reforçou o sucesso de iniciativas como o programa Regressar, assim como a Gestora de Programas da Start-Up Braga, Ana Rita Ribeiro, que será mentora na jornada empreendedora destes jovens, ao longo da semana.

Também estiveram presentes na abertura do encontro a deputada eleita pelo Círculo Europa, Nathalie de Oliveira, a presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Júlia Fernandes, o diretor do Centro de Juventude de Braga, Pedro Soares, o Presidente do Conselho Nacional de Juventude, Rui Oliveira, a presidente da Associação Eu mais Tu Igual a Muitos, Anabela Barreira, o Vice-Presidente da Federação Erasmus Student Network Portugal, Hélder Simões; o presidente e vice-presidente da HAWK STARS, Ângelo Videira dos Santos e David Almeida Silva; o presidente do BOM DIA, Ricardo Silva, e o diretor da Direção Regional do Norte do Instituto do Desporto e Juventude, Vítor Dias.