Braga já está nos oitavos da Taça

Um relatório elaborado pela associação de Direitos Humanos Equidem denunciou as condições “hostis” a que foram sujeitos os migrantes que trabalharam na construção dos estádios anfitriões do Campeonato do Mundo deste ano. A associação apela a que a FIFA crie um fundo de compensação para estes trabalhadores que "tiveram o seu dinheiro roubado e as suas vidas arruinadas".