Braga ganha o dérbi minhoto

O Sporting de Braga venceu o Vitória de Guimarães por 1-0, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o brasileiro Tormena a marcar o golo do triunfo aos 90+8 minutos.

Em Braga, o internacional português Ricardo Horta desperdiçou uma grande penalidade para a equipa da casa, aos 58 minutos, mas o defesa central brasileiro garantiu o triunfo do Sporting de Braga na última jogada da partida.

Com este triunfo, o quarto consecutivo, o Sporting de Braga continua em segundo, com 13 pontos, a dois do líder Benfica, enquanto o Vitória de Guimarães somou a terceira derrota seguida e está em nono, com seis pontos.