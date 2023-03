Braga foi a Vizela assinar goleada

O Sporting de Braga goleou por 4-0 no estádio do Vizela, na 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, mantendo o braço-de-ferro com o FC Porto pelo segundo lugar e a salvo da aproximação do Sporting.

Os minhotos só inauguraram o marcador perto do intervalo, aos 43 minutos, por intermédio do líbio Al Musrati, mas dispararam no marcador durante a segunda parte, com um ‘bis’ de Iuri Medeiros, aos 49 e 65, e um golo de Ricardo Horta, aos 75.

O Sporting de Braga, terceiro classificado, repôs em dois pontos o atraso para o FC Porto, que ocupa o segundo lugar – o último de acesso direto à próxima edição da Liga dos Campeões – e tinha vencido na sexta-feira na receção ao Estoril Praia, por 3-2, na abertura da ronda.

O campeão nacional reduziu também para cinco pontos o atraso para o líder Benfica, mas a equipa lisboeta terá oportunidade de responder no domingo e recolocar a vantagem em oito pontos, necessitando, para isso, de vencer no reduto do Marítimo, 16.º e antepenúltimo posicionado.

O triunfo robusto no estádio do Vizela, atual nono colocado, permite também ao Braga resguardar-se da aproximação do Sporting, quarto posicionado, que partiu para esta jornada a cinco pontos dos minhotos e tentará restabelecer essa margem no domingo, com um triunfo na receção ao Boavista.

O Vitória de Guimarães, que não perdia há seis jogos no campeonato e parecia ter o quinto lugar firmemente seguro, ficou mais ameaçado ao perder hoje por 2-0 na receção ao Arouca, na sequência dos golos marcados pelo espanhol Mújica, aos 50 minutos, e o brasileiro Antony, aos 77.

Os vimaranenses passaram a deter apenas três pontos de vantagem sobre o Arouca, sexto colocado, mas podem ver o Casa Pia, que ocupa o sétimo posto, ultrapassar o adversário de hoje e ficar ainda mais perto, a dois pontos de distância, caso ganhe na segunda-feira em Famalicão, no fecho da ronda.

O Paços de Ferreira entregou a lanterna-vermelha ao Santa Clara – apesar de as duas equipas terem ficado em igualdade pontual -, ao vencer por 1-0 na receção aos açorianos, que completaram o 11.º jogo seguido sem vencer, graças a uma grande penalidade concretizada por Antunes, aos 54 minutos.

O Desportivo de Chaves ficou mais tranquilo no 11.º lugar, ao impor-se por 2-0 em casa ao Portimonense (14.º), com golos do brasileiro Juninho, aos 31 minutos, e do ganês Abass, aos 73, num jogo em que os algarvios falharam dois penáltis e os flavienses terminaram com 10 jogadores, devido è expulsão do guarda-redes Rodrigo Moura, aos 88.