Braga foi à Amadora vencer

O Sporting de Braga venceu em casa do Estrela da Amadora, por 4-2, no jogo de abertura da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, subindo provisoriamente ao quarto lugar.

Álvaro Djaló (13 e 49 minutos) e Banza (68) colocaram os bracarenses a vencer por 3-0, com os ‘tricolores’ ainda a reduzirem por Kikas (75) e Jean Filipe (79), antes de Ricardo Horta (90+4) fazer o resultado final.

Com este triunfo, o Sporting de Braga passou a somar 13 pontos, a três dos líderes Sporting e FC Porto, a dois do Benfica e com os mesmos do Boavista, enquanto o Estrela da Amadora é 14.º, com cinco pontos.