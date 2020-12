Braga festeja debaixo de chuva passagem aos 16 avos da Liga Europa

O Sporting de Braga venceu o Zorya Luhansk por 2-0 e terminou a excelente campanha no grupo G da Liga Europa de futebol em segundo lugar, com os mesmos pontos que o primeiro Leicester.

Os minhotos seguem para os 16 avos de final após um percurso de grande nível (quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, diante do Leicester, em Inglaterra) e hoje, numa partida quase ‘a feijões’, foi quase sempre superior ao adversário ucraniano.

O primeiro golo surgiu aos 61 minutos, após uma boa iniciativa individual de Galeno, tendo o defesa israelita do Zorya Abu Hanna sido o último a empurrar a bola.

Cerca de meio minuto depois de ter entrado, aos 68, Ricardo Horta fez o segundo, o 13.º da conta pessoal nas competições europeias pelo Sporting de Braga, tornando-se o melhor marcador dos bracarenses na Europa.

O Sporting de Braga ainda sonhava com o primeiro lugar do grupo, mas, para isso, teria que fazer melhor resultado do que o Leicester e os ingleses, aos 14 minutos, já venciam por 2-0 o AEK Atenas (resultado que se manteve até ao fim).

Com o apuramento para os 16 avos de final já garantido após a vitória na Grécia, há uma semana (4-2), Carlos Carvalhal operou uma revolução no onze: mudou nove jogadores, mantendo apenas David Carmo e Galeno, em relação à equipa que perdeu com o Belenenses SAD, no domingo, a contar o campeonato (2-1).

A primeira parte desenrolou-se a um ritmo baixo, mas os bracarenses apenas podem queixar-se de si próprios para não terem ido para o intervalo a vencer uma equipa ucraniana já sem possibilidade de seguir em frente.

Logo aos quatro minutos, o Sporting de Braga teve uma perdida clamorosa, que até foram duas na mesma jogada: Abel Ruiz viu um defesa ucraniano cortar quase em cima da linha de baliza o golo inaugural e, na recarga, com a baliza à mercê, Zé Carlos atirou por cima.

Muito rematador na primeira parte, André Horta criou perigo aos 20 e 27 minutos, mas novo enorme falhanço dos ‘arsenalistas’ surgiu aos 33 minutos, desta vez por Galeno, após bom cruzamento de Zé Carlos, que se estreou no lado direito da defesa.

Logo a seguir, o lateral-direito ex-Leixões isolou Abel Ruiz, que, na cara de Shevchenko, foi incapaz de desfeitear o guardião contrário (36).

Na resposta imediata, Gladkyy teve no pé direito o melhor remate do Zorya em toda a primeira parte – a bola saiu a rasar o poste da baliza defendida por Tiago Sá (36).

Na segunda parte, João Novais atirou à barra num livre direto (56) e, cinco minutos depois, Galeno ‘trocou os olhos’ ao lateral-direito e Abu Hanna desviou para a baliza, fazendo autogolo.

Aos 68 minutos, Carlos Carvalhal fez uma tripla substituição, lançando Paulinho, Iuri Medeiros e Ricardo Horta e, poucos segundos depois, os dois últimos fabricaram o segundo golo: grande passe de Iuri e Ricardo Horta, que rematou de pronto, cruzado, destronou Paulinho na liderança dos melhores marcadores ‘europeus’ do Sporting de Braga.

