Braga entre as finalistas a Capital Europeia da Democracia

Braga está na lista final, conjuntamente com Barcelona e Bruxelas, da votação para escolha da primeira Capital Europeia da Democracia em 2023/24.

Fonte camarária disse ao JN que a escolha da lista final é feita esta quarta-feira, em Viena, sede da ALDA – Associação Europeia para a Democracia Local, que organiza o evento.

A escolha dos três candidatos foi antecedida por visitas de um conjunto de peritos do júri às 13 cidades concorrentes que chegaram à fase final, para avaliar as suas multifacetadas capacidades de aproximação à democracia através de projetos inovadores da sociedade civil e a sua capacidade para a colaboração e a inovação no quadro europeu.

