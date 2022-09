Braga enfrenta sensação alemã na Europa

O Sporting de Braga enfrenta na quinta-feira um dos testes mais duros na Liga Europa ao receber o Union Berlim, líder do campeonato alemão, na segunda jornada do Grupo D.

Protagonistas de um início de época 2022/23 irrepreensível, os minhotos lideram a ‘poule’, depois de se terem imposto na estreia, em Malmö, por 2-0, em igualdade com os belgas do Union Saint-Gilloise, que surpreenderam na ronda inaugural, ao vencerem por 1-0 em Berlim.

A primeira derrota da equipa germânica nesta temporada pode dificultar a tarefa dos minhotos, uma vez que novo desaire deixará o Union Berlim em situação delicada na luta pela continuidade na prova – reservado aos dois primeiros classificados -, mas também colocar os visitantes sob pressão.

A formação da capital alemã parece, no entanto, estar a conviver impecavelmente com o protagonismo, tendo-se isolado este fim de semana no comando da Bundesliga, na qual, tal como sucede com o Braga na I Liga, após seis jornadas, ainda não perdeu até já empatou com o decacampeão Bayern Munique.