Braga deixou-se surpreender pelos belgas nos últimos minutos

Um ‘bis’ de Gustaf Nilsson permitiu uma inesperada reviravolta final e uma vitória do Union Saint-Gilloise sobre o Sporting de Braga (2-1), que isola os belgas na liderança do grupo D da Liga Europa de futebol.

Numa segunda parte que acabou em ‘pesadelo’ para os minhotos – mas que foi um grande espetáculo de futebol -, Abel Ruiz colocou os bracarenses em vantagem logo aos 49 minutos, mas Gustaf Nilsson, recém-entrado na partida, empatou aos 86 minutos e, aos 90+4, consumou a reviravolta no marcador, ‘gelando’ a ‘Pedreira’.

Após três jornadas, o Union Saint-Gilloise lidera o grupo, com nove pontos, contra seis dos bracarenses, segundos classificados, e três dos alemães do Union Berlim, terceiros, que hoje venceram na Suécia, o Malmö (1-0), último, ainda sem pontos.

O empate podia ajustar-se, mas a verdade é que o Sporting de Braga teve uma quebra muito grande na segunda parte, também física, e Artur Jorge mexeu muito tarde na equipa – só lançou Álvaro Djaló e Gorby aos 89 minutos, após o empate, e Banza e Diego Lainez aos 79.

Após a derrota pesada com o FC Porto, no ‘Dragão’, na última jornada da I Liga, o treinador ‘arsenalista’ apresentou quatro novidades no ‘onze’, promovendo a titularidade de Paulo Oliveira, Castro, Racic e Abel Ruiz.

Al Musrati apresentou queixas físicas após o último treino e Artur Jorge não quis arriscar a utilização do médio líbio. Com Castro e Racic no meio, André Horta derivou para uma ala (esquerda), o que raramente lhe permitiu pegar no jogo e o Sporting de Braga ressentiu-se.

Num jogo muito ‘atado’ de parte a parte, a primeira ocasião de golo da partida surgiu apenas aos 37 minutos e para os minhotos, com Racic, após boa jogada individual, a rematar rasteiro para defesa difícil de Anthony Morris.

O Saint-Gilloise respondeu já em período de descontos, com um ‘tiro’ à barra de Boniface, chance que nasceu de uma falha entre Paulo Oliveira e Castro (45+2).

Logo no primeiro minuto da segunda parte, Vitinha cabeceou com algum perigo para defesa segura de Anthony Morris e, logo a seguir, fugiu pela direita e cruzou com ‘régua e esquadro’ para a entrada fulgurante de Abel Ruiz à entrada da pequena área – remate de primeira do internacional espanhol e marcador inaugurado (49).

Dois minutos depois, o mesmo Vitinha ficou perto do segundo ao aproveitar um ressalto de bola, mas o guardião belga foi rápido a sair da baliza.

Num início de segunda parte ‘frenético’, a equipa belga quase empatou aos 52 minutos, mas Tormena teve um corte providencial a remate de Vanzeir.

O Saint-Gilloise pegou depois no jogo e, aos 58 minutos, após canto, foi Matheus a impedir o golo a Bart Niuwkoop.

A resposta do Sporting de Braga não demorou e Abel Ruiz desperdiçou uma clara ocasião, permitindo a defesa de Anthony Morris após ter ganho em velocidade ao seu marcador pela esquerda (60). Após o canto, um remate ‘venenoso’ de Ricardo Horta obrigou o guarda-redes contrário a defesa muito difícil.

Artur Jorge trocou André Horta por Rodrigo Gomes (65), mas demorou a refrescar mais a equipa e o Saint-Gilloise dominou a última fase da partida e criou várias investidas perigosas.

O pior estava para vir para o Sporting de Braga: o avançado sueco Gustaf Nilsson entrou aos 83 minutos, empatou aos 86 e ‘bisou’ aos 90+4.