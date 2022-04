Braga deixa Belenenses na saída da I Liga

O Sporting de Braga atirou um ‘balde de água fria’ às aspirações de manutenção do Belenenses SAD, com um triunfo por 1-0 atingido nos últimos instantes do jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol.

O bracarense Ricardo Horta foi o autor do único golo do encontro, aos 90 minutos, entre as expulsões de Sandro, aos 83, e de Sithole, aos 90+4, no Belenenses SAD, que mantém a lanterna-vermelha do campeonato, com 25 pontos, mas agora a cinco dos lugares de permanência, enquanto os minhotos seguem na quarta posição, com 62.

Se os minhotos já entravam em campo relaxados com o lugar definido na classificação, o Belenenses SAD encarava esta partida como fundamental para fugir à descida, ainda para mais com o triunfo importante do Arouca, por 1-0, na receção ao Portimonense.

Com esta premissa, assistiu-se no Estádio Nacional a um equilíbrio de forças, relativamente longe das balizas, sobretudo na primeira parte, mas em que o Sporting de Braga, nos pés de Moura, falhou escandalosamente o golo, aos 11 minutos de jogo.

O guarda-redes Luiz Felipe não segurou o remate de Rodrigo Gomes e, na recarga, o ala esquerdo bracarense, à ‘boca’ da baliza, atirou ao lado de uma forma inacreditável.

No que restou da primeira parte, o avançado brasileiro Safira, do Belenenses SAD, saiu de campo aos 27 minutos, com queixas físicas, dando lugar a Licá, e, aos 31, os ‘azuis’ dispuseram da primeira ocasião, mas Cafú Phete atirou ligeiramente ao lado da baliza.

Insatisfeito, Carlos Carvalhal tirou os dois alas de campo (Fabiano e Moura) e colocou mais poder ofensivo para a segunda parte, com as entradas de Yan Couto e Abel Ruiz, e foi mesmo o ala brasileiro a ficar perto do golo aos 48, valendo um corte providencial de Danny Henriques, já após um primeiro ‘disparo’ de Vítor Oliveira, contra Luiz Felipe.

A equipa lisboeta não desanimou em busca do golo e Afonso Sousa esteve perto de o alcançar, aos 55, numa incursão pela zona frontal, com espaço, que terminou com um remate por cima, pouco antes de Vítor Oliveira marcar, embora em posição irregular.

Acabado de entrar em campo, para o lugar de Rafael Camacho, Chico Teixeira acertou no poste, na sequência de um cruzamento que ninguém desviou, num lance de grande perigo para a turma de Franclim Carvalho, técnico que refrescou o ataque de seguida.

No entanto, uma das alterações saiu-lhe furada, pois Sandro, que tinha sido herói no Estoril, na ronda transata, só esteve sete minutos em campo, tendo sido admoestado com o cartão vermelho aos 83 minutos, a castigar uma falta dura sobre André Horta.

Em superioridade numérica, o Sporting de Braga partiu para o ataque com mais afinco, em busca de desfazer o ‘nulo’, conseguindo-o em cima do minuto 90, pelo inevitável Ricardo Horta, a finalizar de primeira um passe rasteiro de Castro pelo flanco direito.

Este tento foi tudo o que não pretendia o Belenenses SAD, que ainda fez subir Luiz Felipe à área contrária numa bola parada ofensiva e, no contra-ataque, Sithole também foi expulso, numa entrada fora de tempo sobre Yan Couto, sob o apito final.