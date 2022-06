Braga: Daniel Bastos apresentou livro dedicado às comunidades

Este sábado foi apresentado em Braga, cidade que acolhe este ano as comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o livro “Crónicas-Comunidades, Emigração e Lusofonia”.

A obra, prefaciada pelo advogado e comentador Luís Marques Mendes, e que reúne as crónicas que o escritor e historiador Daniel Bastos tem escrito nos últimos anos em diversos meios de comunicação dirigidos para diáspora e regularmente no BOM DIA, foi apresentada na FNAC da capital do Minho.

A sessão de apresentação, que encheu o Fórum da FNAC em Braga, esteve a cargo de Isabelle de Oliveira, Professora HDR e Diretora de investigação na Universidade Sorbonne Nouvelle – Paris, e Presidente do Instituto do Mundo Lusófono (IMLus), que caracterizou a obra como um contributo “para uma disseminação, de forma ampla, e para uma visão equilibrada e objetiva do importante e valioso papel da nossa Diáspora, assim como para o estreitamento dos laços históricos existentes entre essa Diáspora e Portugal e a sua relação com os outros povos ”.

Segundo a professora universitária luso-francesa, “o autor Daniel Bastos continua a ser, entre os portugueses que pensam e vibram com o destino da Diáspora, um dos que vale a pena ouvir e ler”.

Neste novo livro, composto por cerca de centena e meia de crónicas, e realizado com o apoio da Sociedade de Geografia de Lisboa – Comissão de Migrações, uma das mais relevantes instituições culturais do país, Daniel Bastos revela o empreendedorismo, as contrariedades, a resiliência e a solidariedade das comunidades portuguesas, a riqueza do seu movimento associativo, e as enormes potencialidades culturais, económicas e políticas que as mesmas representam nas pátrias de acolhimento e de origem.

Ao longo do ano estão previstas várias sessões de apresentação do livro, cuja capa é assinada pelo mestre-pintor Orlando Pompeu, no território nacional e junto da diáspora.

Historiador, escritor e professor, Daniel Bastos, é atualmente consultor do Museu das Migrações e das Comunidades, sediado em Fafe, e da rede museológica virtual das comunidades portuguesas, instituída pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que pretende criar uma plataforma entre diversos núcleos museológicos, arquivos e coleções respeitantes à história e à memória, à vida e às perspetivas de futuro dos portugueses que vivem e trabalham fora do seu país.