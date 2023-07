Braga contrata internacional uruguaio

Futebolista internacional uruguaio Rodrigo Zalazar, de 23 anos, é reforço do Sporting de Braga, com um contrato válido para as próximas cinco épocas, até 2028.

“O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Schalke 04 para a transferência a título definitivo do jogador Rodrigo Zalazar, por cinco milhões de euros (mecanismo de solidariedade incluído)”, indicou o Sporting de Braga.

Na mesma nota, o terceiro classificado da I Liga de futebol acrescenta que o jogador ficou com uma cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros.

O médio, que se estreou pela seleção do Uruguai em junho, no particular com a Nicarágua e no qual marcou dois dos golos da vitória (4-1), estava no Schalke 04 há duas épocas, a primeira das quais por empréstimo do Eintracht Frankfurt.

Zalazar começou a jogar na Europa ainda júnior, no Albacete, seguindo-se os também espanhóis do Málaga e do San Félix, num percurso que o levou na mesma época de 2019/20 à equipa B do Eintracht e, posteriormente, aos polacos do Korona Kielce.

Na última época, pelo Schalke 04, o médio participou em 23 jogos e marcou dois golos.