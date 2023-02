Braga consolida terceiro lugar da Liga

O Sporting de Braga consolidou este domingo o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Marítimo, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada.

Riascos (38 minutos) ainda deu vantagem aos insulares, mas Banza (40) e Racic (45+3), de grande penalidade, deram a vitória aos ‘arsenalistas’, num encontro em que o Marítimo se viu em desvantagem numérica aos 83 minutos, depois de Edgar Costa ter visto dois amarelos seguidos por protestos.

O Sporting de Braga segue no terceiro posto, com 46 pontos, a sete do líder Benfica, a dois do FC Porto e com mais oito do que o Sporting, enquanto o Marítimo continua no 17.º lugar, de despromoção, com 13.