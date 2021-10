Braga consegue vitória importante na Liga Europa

Um golo ‘madrugador’ de Ricardo Horta deu ao Sporting de Braga uma importante vitória no terreno dos búlgaros do Ludogorets, por 1-0, na terceira jornada do grupo F da Liga Europa de futebol.

O lance que definiu o jogo surgiu logo aos sete minutos, com Ricardo Horta a ser letal ao dar a melhor sequência a um passe de Sequeira.

Pela primeira vez esta temporada, o Sporting de Braga somou duas vitórias seguidas e, além de matar o ‘borrego’ de nunca ter vencido na Bulgária, encurtou para apenas um ponto a diferença para o primeiro classificado, o Estrela Vermelha, que empatou na Dinamarca com o Midtjylland (1-1).

Os minhotos foram quase sempre muito superiores ao crónico campeão da Bulgária na última década, que alinhou com dois portugueses no ‘onze’, o central Josué Sá e o médio Claude Gonçalves, e devem apenas penitenciar-se do triunfo não ser mais dilatado.

Logo aos seis minutos, Iuri Medeiros enviou a bola ao poste com um remate de primeira após assistência de Ricardo Horta, mas, pouco mais de um minuto depois, Ricardo Horta não perdoou, numa jogada similar pela esquerda.

Galeno solicitou Sequeira, que cruzou atrasado de primeira e o capitão bracarense, com um remate de pronto com o pé esquerdo, fez o único golo da partida.

Uma semana depois de ter prolongado até 2026 o contrato com o clube minhoto, o jogador de 27 anos voltou a mostrar a sua veia goleadora marcando o sexto golo da temporada (quatro no campeonato e dois na ‘Europa’), sendo o melhor marcador da equipa e um dos melhores de sempre do Sporting de Braga, com 76 golos, só atrás dos históricos Chico Gordo (89 golos, entre 1975 e 1980) e Mário (92, 1946/54).

A equipa da casa reagiu, mas raramente conseguiu criar reais ocasiões para marcar – teve um remate que Matheus defendeu com alguma dificuldade (43) -, tendo a equipa de Carlos Carvalhal definido mal alguns contra-ataques que podiam ter causado mais perigo.

À hora de jogo, Carlos Carvalhal lançou Piazon e Mario González e os dois estiveram em destaque na melhor ocasião na segunda parte dos bracarenses: canto cobrado pelo primeiro e cabeceamento à barra do avançado espanhol (73).

Pouco depois, nova dupla substituição nos minhotos, com Chiquinho e Lucas Mineiro a irem a jogo (77).

O Sporting de Braga controlava a partida e não permitia grandes veleidades ao Ludogorets, mas, num lance fortuito, ficou à mercê de poder ver ser assinalada uma grande penalidade contra si, por mão de Fabiano, mas o árbitro nada assinalou (82).

Nos últimos minutos, Mario González (85) e, sobretudo, Chiquinho (89) podiam ter feito melhor, gorando boas oportunidades para marcar, mas a vitória não escapou.

Daqui a duas semanas (04 de novembro), as duas equipas voltam a defrontar-se, agora em Braga, na quarta jornada do grupo F.

