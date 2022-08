Braga com o melhor ataque do campeonato

O Sporting de Braga isolou-se este domingo provisoriamente no segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao golear por 5-0 na receção ao Marítimo, em jogo da terceira jornada, sendo o melhor ataque do campeonato, com 11 golos.

Os golos minhotos foram marcados por Vitinha, aos nove minutos, por Iuri Medeiros, aos 42, Banza, aos 57, Abel Ruiz, aos 65, e Rodrigo Gomes, aos 88, consumando a sua segunda vitória consecutiva no campeonato e passando a somar sete pontos, menos dois do que o líder FC Porto e mais um do que Boavista, Benfica (menos um jogo), Portimonense, Vitória de Guimarães e Arouca.

Com os cinco golos marcados hoje, o Sporting de Braga é o melhor ataque do campeonato, com 11 (três golos sofridos), mais dois do que o FC Porto, que soma nove golos (um sofrido), que é o segundo ataque mais realizador até ao momento.

O Marítimo está a ter o pior arranque de competição dos últimos 12 anos, com três derrotas nas três primeiras jornadas, ocupando o 18.º e último lugar, o que reflete a má entrada no campeonato, com 12 golos sofridos, sendo a pior defesa da I Liga.

Noutra partida de hoje, da terceira jornada, o Casa Pia conquistou o primeiro triunfo na I Liga de futebol e impôs o primeiro desaire ao Boavista, por 2-0, com dois tentos apontados em cinco minutos a garantirem a primeira vitória dos lisboetas num jogo no principal escalão, 83 anos depois da primeira e anterior participação na prova, em 1938/39.

Rafael Martins, aos 62 minutos, e Godwin, aos 67, sentenciaram o triunfo dos ‘gansos’, que somam agora quatro pontos e ascenderam provisoriamente ao 11.º lugar da classificação, enquanto o Boavista é terceiro, com seis, tendo falhado a subida ao topo, em igualdade com o FC Porto.

Finalmente, o Portimonense somou hoje a segunda vitória consecutiva na I Liga e subiu ao quinto lugar, com seis pontos, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0 e ter operado a reviravolta no decorrer da segunda parte.

Após uma primeira parte com ‘sinal mais’ dos forasteiros, Jota Silva abriu o marcador para os minhotos no início do segundo tempo, logo aos 46 minutos, mas a resposta dos algarvios foi convincente, com Welinton Júnior a igualar, aos 62, e Yago Cariello, de cabeça, a selar o triunfo, aos 88.