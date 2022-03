Braga celebra aliança luso-britânica

Celebra-se este ano o 650º aniversário do tratado de Tagilde, que deu início ao processo de aliança entre Portugal e Inglaterra. A mais antiga aliança da história está a ser celebrada também na cidade bracarense.

Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, apresentou o programa das comemorações dos 650 anos da Aliança Luso-Britânica, onde esteve acompanhado por Katharine Felton, Conselheira Política da Embaixada Britânica em Lisboa e Maria João Rodrigues de Araújo, Presidente de Portugal-Reino Unido 650.

A celebração dos 650 anos da aliança diplomática mais antiga e duradoura do mundo, que se mantém em vigor, realiza-se em Braga, pois é a capital do distrito do concelho de Vizela, onde foi assinado, a 10 de julho, o primeiro tratado entre Inglaterra e Portugal, como refere o The Portugal News.

Para Ricardo Rio, a associação de Braga a estas comemorações “é motivo de orgulho e de grande satisfação por ser um dos epicentros da celebração de uma relação histórica do nosso país que tem dado muitos frutos em diferentes áreas. Neste conjunto de iniciativas, as dimensões culturais são particularmente valorizadas, demonstrando que a Cultura é sempre uma boa porta para a relação entre as pessoas e as diferentes nações”.

Katharine Felton, Conselheira Política da Embaixada Britânica em Lisboa, por sua vez, referiu que “é uma honra juntar parceiros tão prestigiados na bela cidade de Braga para lançar as comemorações dos 650 anos de relacionamento bilateral e amizade entre portugueses e britânicos , que desejamos continuar a desenvolver no futuro. Estamos muito entusiasmados com o vasto leque de iniciativas, que acreditamos, em Portugal e no Reino Unido, marcam da forma mais distinta a verdadeira essência desta antiga aliança entre os nossos dois países”.