Braga-Benfica é o “jogo grande” dos quartos da Taça de Portugal

Sporting de Braga e Benfica protagonizam o jogo ‘cabeça de cartaz’ dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, em que o detentor do troféu, FC Porto, vai reencontrar um dos ‘resistentes’ da II Liga.

Na quarta-feira, a partir das 20h45 (hora de Lisboa), os ‘dragões’, que ultrapassaram nesta edição Anadia, Mafra e Arouca, visitam o Académico de Viseu, vencedor perante Fabril, Oriental, Camacha e Beira-Mar, precisamente duas semanas após as duas equipas se terem defrontado nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria.

Nessa partida, Stephen Eustáquio, Danny Loader e Bernardo Folha assinaram os tentos dos portistas (3-0), garantindo a presença dos ‘azuis e brancos’ na final, em que venceram o Sporting (2-0) e ergueram, pela primeira vez, o troféu da Taça da Liga.

Este será o quinto duelo entre FC Porto e Académico de Viseu na Taça de Portugal, depois dos embates em 1976/77, 1993/94, 2001/02 e, mais recentemente, em 2020/21, sempre com os ‘dragões’ a saírem por cima.

Pouco antes do arranque do encontro no Estádio do Fontelo, o primodivisionário Famalicão e a BSAD, da II Liga, dão o ‘pontapé de saída’ dos quartos de final da competição, a partir das 18h45, no campo dos minhotos, sendo que o vencedor irá encontrar nas meias-finais FC Porto ou Académico de Viseu.

Contudo, o jogo ‘grande’ desta eliminatória da Taça está agendado para quinta-feira, às 20h30, quando o Benfica visitar o Sporting de Braga, no Minho, pouco mais de um mês após os bracarenses terem imposto aos ‘encarnados’ o primeiro desaire da temporada, por 3-0, em 30 de dezembro do ano passado, para o campeonato.

Se as ‘águias’ eliminaram Caldas, Estoril Praia e Varzim, todos fora da Luz, os ‘arsenalistas’ impuseram-se ao Felgueiras e aos ‘vizinhos’ Moreirense e Vitória de Guimarães, estes dois na ‘pedreira’ bracarense.

Benfica e Sporting de Braga estiveram frente a frente na Taça de Portugal em 11 ocasiões, a última das quais em 2020/21, na decisão da prova ‘rainha’, vencida pelos minhotos, por 2-0.

O vencedor deste embate terá pela frente nas meias-finais Casa Pia, do escalão principal, ou Nacional, outro ‘resistente’ da II Liga, que também jogam na quinta-feira, às 18h30, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Tal como tem vindo a suceder no campeonato, os lisboetas também têm surpreendido na Taça de Portugal, atingindo pela primeira vez esta fase, enquanto os madeirenses procuram chegar pela quarta vez na história às meias-finais.