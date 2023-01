Braga bate Boavista com Martínez na bancada

O Sporting de Braga venceu este sábado em casa o Boavista por 1-0, na 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, antes do dérbi de domingo em que o líder Benfica recebe o Sporting.

Ao chegar aos 37 pontos com esta vitória, os bracarenses, segundos classificados, colocam pressão sobre o líder Benfica, que no domingo recebe o Sporting pelas 18:00, deixando os boavisteiros no nono lugar, com 20, e menos um jogo.

De resto, o triunfo dos comandados de Artur Jorge deixa também ‘em sentido’ o FC Porto, terceiro e agora a quatro pontos do ‘vice’, antes da receção de domingo ao Famalicão.

Com o novo selecionador português, Roberto Martínez, na bancada, Vitinha, de 22 anos, ‘mostrou serviço’ com o 12.º golo da temporada, aos 46 minutos, após um erro ‘colossal’ da defesa ‘axadrezada’, num mau atraso de Onyemaechi.

O jogo acabou por não ter muito mais história para lá dos números, como o que assinala o quarto triunfo consecutivo dos minhotos no campeonato, ‘empurrando’ os portuenses de novo para os maus resultados: a vitória ante o Gil Vicente (1-0), na última ronda que disputaram, foi a única dos últimos cinco encontros.

Antes, as duas equipas que ocupam os últimos postos da tabela classificativa tiveram sortes diferentes, com destaque para a vitória do lanterna-vermelha Paços de Ferreira em Vila do Conde, pondo fim a uma série de quatro jogos a pontuar do Rio Ave.

Nos Arcos, foi Nigel Thomas, natural de Curaçao e uma das ‘surpresas’ lançadas no ‘onze’ por César Peixoto, a fazer a diferença, num lance aos 34 minutos em que o guarda-redes brasileiro Jhonathan é mal batido.

O tento chegou para os pacenses ‘segurarem’ o primeiro triunfo esta temporada, em todas as competições, e ganharem algum fôlego na luta pela permanência, que segue complicada, seguindo em 18.º e último com seis pontos.

O Rio Ave, por seu lado, perdeu pela terceira vez em casa e caiu a 11.º, com 20 pontos.

Em Vizela, a equipa da casa voltou aos triunfos graças a um ‘bis’ madrugador do montenegrino Osmajic, que marcou aos três e aos cinco minutos e deu conforto aos minhotos na receção ao Marítimo.

Já depois de Matheus Costa ser expulso, aos 53, Anderson fechou o marcador aos 75, trazendo os vizelenses até ao oitavo lugar, com 21 pontos, e retirando oxigénio aos madeirenses, que vinham de vencer o Sporting (1-0) e seguem em 17.º e penúltimo lugar, com 10.

No domingo, todos os olhos estarão postos no dérbi de Lisboa, entre o líder Benfica e o Sporting, já depois da receção do Desportivo de Chaves ao Arouca, uma das equipas em melhor forma na I Liga, com o dia a fechar com o FC Porto-Famalicão (20:30).