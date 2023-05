Braga B e Lank Vilaverdense com os olhos na subida de divisão

Arranca, este domingo, o play-off de subida da Liga 3. SC Braga B e Lank Vilaverdense ficaram em segundo lugar dos seus grupos da Fase de Subida e ainda alimentam o sonho da subida de divisão.

A primeira mão será jogada no Complexo Desportivo de Fão e tem pontapé de saída agendado para as 15h00. A segunda partida será realizada no dia 21, pelas 17h00. O vencedor desta eliminatória irá jogar um segundo play-off, diante do antepenúltimo classificado da segunda liga, em que, caso seja vencedor, garantirá a promoção. A formação do SC Braga B terminou a primeira fase na quarta posição da tabela classificativa, com 35 pontos, com mais dois do que o Varzim SC (5.º classificado) e a um da AD Sanjoanense (3.ºclassificado).

A formação minhota garantiu, então, a vaga na Fase de Subida, onde conquistou a segunda posição, com nove pontos, depois das vitórias frente à UD Leiria (1-0), FC Felgueiras (1-0) e FC Alverca (2-0).Por sua vez, o Lank Vilaverdense terminou a primeira fase em segundo lugar, com 40 pontos, a quatro do líder FC Felgueiras e com mais quatro do que o terceiro classificado AD Sanjoanense. Na Fase de Subida, terminou com 11 pontos – os mesmos do que Os Belenenses, embora com desvantagem no confronto direto – fruto dos triunfos diante da AD Sanjoanense (2-0) e Amora (2-0 e 5-0) e dos empates a zero frente a CF Os Belenenses e AD Sanjoanense.

Nos dois confrontos já realizados entre ambos os clubes esta temporada, na primeira fase da prova, o Lank venceu o SC Braga B em casa por 1-0, e um nulo registou-se no jogo em casa dos ‘Guerreiros do Minho’. Tudo a postos para um play-off de muita incerteza quanto ao resultado final.