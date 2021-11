Braga acede ao quarto lugar da Liga

O Sporting de Braga recebeu e venceu o Moreirense (3-0) e igualou o Estoril Praia no quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, enquanto Moreirense e Paços de Ferreira empataram (1-1) no encerramento da 10.ª jornada.

No jogo 2.000 do clube no principal escalão do futebol nacional, a equipa de Carlos Carvalhal rubricou uma das melhores exibições da temporada e somou o oitavo jogo seguido a pontuar, tendo apenas uma derrota.

Para isso, em muito contribuiu a boa exibição do ala brasileiro Galeno, que marcou dois golos, aos cinco e aos 53 minutos, dispôs de oportunidades para completar o ‘hat trick’ e ainda assistiu para o outro tento, do espanhol Mario González, aos 90+1.

Os ‘arsenalistas’ somam agora 19 pontos, aproveitando o empate do Estoril Praia com o Benfica (1-1), no sábado, para igualar os recém-promovidos no quarto lugar.

Acima, só os ‘encarnados’, no terceiro posto com 25 pontos, a um dos dois líderes, o FC Porto, que ganhou ao Boavista (4-1), e o Sporting, vencedor ante o Vitória de Guimarães (1-0).

Apesar do desaire, o primeiro fora de portas nesta edição, o Portimonense prossegue a boa campanha e é sexto, com 14 pontos.

No encerramento da ronda, Paços de Ferreira e Moreirense ‘anularam-se’ e prosseguiram as respetivas séries de jogos seguidos sem vencer, após André Luís marcar para os forasteiros, aos 86 minutos, restabelecendo a igualdade, após Lucas Silva ter aberto o ativo, aos 64.

Com este resultado, os pacenses, que não vencem para o campeonato há seis jogos, juntaram-se ao Boavista em nono, com 11 pontos, enquanto os minhotos, sem vencer há três, estão em 14.º, com oito, os mesmos do Belenenses SAD e apenas um acima da ‘linha de água’.