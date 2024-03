Bósnia-Herzegovina na mira de Bruxelas

A Comissão Europeia vai propor esta terça-feira ao Conselho da União Europeia (UE) a abertura de negociações de adesão com a Bósnia-Herzegovina, por considerar que Sarajevo deu “passos impressionantes”, estando agora “totalmente alinhado”, anunciou a presidente da instituição.

“Os Balcãs Ocidentais estão a cumprir os critérios de adesão e a aspiração dos seus cidadãos a fazerem parte da nossa família. É por esta razão que esta terça-feira decidiremos recomendar ao Conselho a abertura de negociações de adesão com a Bósnia-Herzegovina”, anunciou Ursula von der Leyen.

Intervindo na sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo, a líder do executivo comunitário sublinhou que “a mensagem que chega da Bósnia-Herzegovina é clara”, pelo que “a mensagem da UE também o deve ser”.

“O futuro da Bósnia e Herzegovina está na nossa União”, garantiu Ursula von der Leyen.

Em causa está um relatório que a Comissão Europeia apresentará esta terça-feira, no qual relata os “passos impressionantes na direção” da UE dados por Sarajevo, após as recomendações de Bruxelas feitas há um ano, nomeadamente os progressos relacionados com a política externa e de segurança da Bósnia-Herzegovina, que está agora “totalmente alinhada” com a europeia, adiantou.