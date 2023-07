Borrell acusa Rússia de provocar crise alimentar global

A Rússia “não só abandonou o acordo sobre a exportação de cereais ucranianos, como está a queimar” a produção dos mesmos, afirmou o chefe da diplomacia europeia, antes de reunir com os MNE dos 27.

O alto representante da União Europeia (UE) para a Política Externa, Josep Borrell, acusou esta quinta-feira a Rússia de estar a provocar uma crise alimentar global ao atacar de forma perversa silos de cereais no porto de Odessa.

“Pela terceira noite, a Rússia bombardeia e destrói a infraestrutura portuária de Odessa [Mar Negro] e os silos de cereais. Arderam 60 mil toneladas de grão. [A Rússia] não só abandonou o acordo sobre a exportação de cereais ucranianos como está a queimar [a produção]“, disse o chefe da diplomacia da UE antes da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco europeu.

Para Borrell, as ações russas contra a Ucrânia podem provocar o risco de “uma enorme crise alimentar em todo o mundo”. “Se estes grãos não se armazenam e se destroem, significa que pode ocorrer uma escassez de alimentos, de cereais, a nível global“, alertou, após afirmar que os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE vão abordar a questão com o homólogo ucraniano, Dmitri Kuleba, através de videoconferência.

As autoridades ucranianas atribuem os ataques contra a infraestrutura portuária em Odessa à recente saída da Rússia do acordo de exportação de cereais. Para regressar ao pacto, Moscovo pede a retirada das sanções sobre a exportação de cereais e fertilizantes russos para os mercados internacionais, assim como a eliminação dos obstáculos impostos aos bancos russos e a ligação “imediata” ao sistema de transferências bancárias SWIFT.

Neste sentido, Borrell insistiu na resposta europeia que deve reforçar o apoio militar à Ucrânia para ajudar Kiev a defender-se dos ataques russos. “Os ataques de grande escala destas últimas três noites requerem, da nossa parte, uma resposta. A resposta só pode ser uma. Além da retórica, proporcionar mais recursos militares”, declarou.

Neste momento, segundo a agência noticiosa EFE, discute-se a proposta sobre a aplicação de 20 mil milhões de euros para armamento destinado à Ucrânia nos próximos anos.

À chegada à reunião, Borrell não quis confirmar os valores da propostas, afirmando, no entanto, que se trata de uma “quantidade muito significativa de dinheiro”. “A Ucrânia não precisa de apoio mês a mês, mas sim apoio a largo prazo e um apoio estrutural e contínuo”, afirmou.

A proposta de Borrell sobre apoios a Kiev deve começar a ser discutida nos próximos meses, sendo que vai ter de ser aprovada pelos 27 países da União Europeia.

“Se a pergunta for feita aos ministros dos Negócios Estrangeiros, a resposta vai ser mais positiva do que a dos ministros das Finanças”, ironizou uma fonte diplomática à agência espanhola EFE antes do início da reunião desta quinta-feira em Bruxelas.