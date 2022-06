Boris tem contra si 148 dos deputados conservadores

Boris Johnson vi o seu cargo de primeiro-ministro em perigo na noite de segunda-feira, depois de 148 dos seus parlamentares terem votado para tirá-lo Downing Street. Uma votação que expôs divisões potencialmente fatais dentro do partido do governo.

O primeiro-ministro conquistou o apoio de 211 parlamentares, mas 41% de seu partido votou para se livrar dele. Muitos dos membros do partido conservador mencionaram a sua falta de arrependimento com o escândalo do “Partygate” e a perda de confiança do público em sua liderança.

Foi o pior resultado numa moção relativa a um primeiro-ministro em exercício dentro do seu próprio partido nos últimos tempos.