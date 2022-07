Boris Johnson demitiu-se… de líder do partido

Boris Johnson terá aceitado demitir-se de líder do Partido Conservador, cedendo às pressões causadas pela demissão de 40 membros do Executivo.

Boris Johnson aceitou demitir-se, revela a comunicação social britânica. Segundo a BBC, Johnson deixa a liderança do Partido Conservador mas pretende manter-se no cargo de primeiro-ministro até à eleição de um novo líder dos “Tories”, no outono.

Boris falou com sir Graham Brady, presidente do influente Comité 1922, e concordou em demitir-se, segundo o jornal britânico “The Guardian”, que cita fontes da residência oficial do primeiro-ministro, o nº 10 de Downing Street.

