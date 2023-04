Borges afastado por Alcaraz em Barcelona

Nuno Borges nada pôde fazer perante a superioridade do favorito Carlos Alcaraz, número dois do ténis mundial e campeão em título, caindo na segunda ronda do torneio de Barcelona, com uma derrota em dois sets.

O número um nacional foi derrotado por Alcaraz, que tinha ficado isento na primeira ronda do torneio catalão por ser o primeiro cabeça de série, com os parciais de 6-3 e 6-1.

No court Rafa Nadal – uma homenagem ao recordista de títulos do torneio catalão, com 12 troféus -, Nuno Borges até começou seguro, conquistando o seu primeiro jogo, mas o número dois mundial ligou o ‘rolo compressor’ e quebrou por duas vezes o serviço do português, para se adiantar para 4-1.

Combativo, o maiato de 26 anos ainda devolveu um dos ‘breaks’, no oitavo jogo, mas o campeão em título elevou o nível quando foi necessário, para fechar o primeiro set por 6-3, logo de seguida.

A viver o melhor momento da carreira, com dois títulos challenger conquistados esta temporada (em Phoenix e Monterrey), o 79.º jogador do ranking mundial nada pôde fazer para contrariar a superioridade do campeão do Open dos Estados Unidos, regressado de lesão.

O terceiro frente a frente de Borges com um tenista do ‘top 10’, depois das derrotas com Jannik Sinner (Sófia, em 2022) e Holger Rune (Acapulco, em 2023), acabou em apenas 64 minutos, depois de o jovem espanhol, de 19 anos, ter conquistado dois ‘breaks’ no segundo parcial, para fechar com 6-1.