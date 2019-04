Foi recentemente criada uma nova associação na região de Bordéus.

A apresentação do Rancho Folclórico “Coração do Minho” de Camblanes-et-Meynac decorreu no passado dia 12, numa festa de lançamento.

O evento contou com a presença do Cônsul-Geral de Portugal em Bordéus, Marcelo Mathias.