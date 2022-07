Bordéus desce (só) à Ligue 2

O FC Girondins de Bordeaux anunciou esta quarta-feira que a despromoção será apenas para a Ligue 2. O clube esteve perto de descer duas ligas de uma vez.

Em junho, a Direção Nacional do Controlo de Gestão (DNCG), organização que supervisiona as finanças dos clubes, havia tomado uma decisão quanto ao Bordéus. Depois da despromoção à Ligue 2, via campeonato, o órgão admitiu despromover o clube à terceira divisão.

O Bordéus não tinha capacidade de liquidar dívidas num valor de 40 milhões de euros a curto prazo. O dono do clube, Gérard Lopez, não havia conseguido aprovar um recurso financeiro. O próprio é também acionista maioritário do Boavista.

O clube acabou por apresentar acordos de conciliação com os credores americanos King Street e Fortress, como refere A Bola. A conciliação representava cerca de 75% do abate da dívida (30 milhões). Foi o suficiente para que o Bordéus descesse, apenas, para a Ligue 2.

O FC Girondins de Bordeaux terminou a época passada no último lugar, com o mesmo número de pontos que o Metz. Apesar dos cinco golos de diferença, ambos os clubes foram despromovidos.