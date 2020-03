Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Quanto mais escrevo, mais borbulha a inspiração,

E cada dia e noite eu preencho cada vazio,

Moldo a palavra, jogo o tédio na fogueira,

Escrevo à minha maneira, e num soluço de paixão

Derramo no papel um ímpeto poético a fio.

Em pequenino nunca aprendi a rezar o terço,

E hoje torço para não desfiar as contas,

Não tenho rosário, poucas lágrimas de tristeza

Por que foram paridas no ermo e a termo.

Quando mais escrevo muito mais esperneio

Páro no caminho e tomo meu lugar ao sol

Debaixo das estrelas, do céu e este poema é teu.

Quanto mais escrevo mais penetro em mim

E me vejo num poema que ainda não inventei

E eu nem sei se inventarei algum poema assim

E não devo ser o único que tal poema imaginei.

Quanto mais escrevo menos me embaralho no soneto

Na sextilha, nas quadras, nas palavras e no floreio

E borboleio alegria, empatia e muito afecto.

José Valgode