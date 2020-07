Bombocas querem um verão a “rodar a cabecinha”

“Roda roda a cabecinha” é o mais recente single das Bombocas, uma canção que contêm todos os elementos para se tornar um dos êxitos deste verão.

“Com uma sonoridade assumidamente popular é inegável a influência das personalidades irreverentes e contagiantes das duas intérpretes desta canção. Paula e Rita transformam um tema simples, numa música que contrasta com a monotonia e cinzentismo de uma época menos boa que atravessamos, incentivando a sairmos do nosso lugar e deixarmo-nos contagiar com a sua energia efusiva”, pode ler-se em comunicado a editora a Espacial.

“Roda roda a cebecinha” é um piscar de olho às grandes festas, bailes e romarias populares, um novo single, um convite à alegria e boa disposição, um apelo à dança com os passos certos na letra desta nova música das Bombocas.