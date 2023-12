Bombeiros australianos trazem o ano mais quente da história

O final do ano aproxima-se e com ele o aumento das temperaturas na Austrália. Em 2023 os bombeiros australianos voltam a perder roupa para o aguardado Calendário dos Bombeiros Australianos 2024, que promete derreter corações durante todo o ano, por uma causa nobre.

Depois da celebração de 30 anos de edições em 2022, o Calendário dos Bombeiros Australianos está de volta para a trigésima primeira edição desta iniciativa que, desde o seu lançamento em 1993, já doou mais de 3,4 milhões de dólares a instituições de caridade em todo o continente.

Tendo como principal objetivo o apelo à conservação da vida selvagem australiana, este é um projeto que anualmente contribui para um sem número de iniciativas solidárias, tais como os Bombeiros Rurais da Austrália e o apoio a crianças com cancro, num calendário que reúne fotografias dos heróis com alguns dos animais mais icónicos da Austrália.

Este ano, a nova edição do projeto reuniu mais de 25 bombeiros da aviação, militares e urbanos numa sessão fotográfica que durou mais de um mês a ser conseguida, resultando nas seis versões finais do calendário de 2024.

A juntar aos cinco temas clássicos das edições anteriores (edição cão, gato, cavalo, animais mistos e clássica), que todos os meses revelam um bombeiro diferente numa fotografia ilustrativa do tema, este ano traz a novidade de uma sexta edição apelidada de “herói” que inclui fotografias de “ação” dos bombeiros em plena missão de salvamento.

Encontrados pelas paredes de cerca de 90 países, todos os anos os protagonistas dos calendários são convidados por programas de televisão e revistas por todo o mundo, desde a Alemanha ao Japão, usando a sua popularidade para propagar uma mensagem de conservação da vida selvagem australiana.

Entre as instituições australianas apoiadas pelas doações conseguidas pelas vendas dos calendário, este ano estão a Sociedade Koala de Queensland, cujas doações revertem para ajudar coalas debilitados e devolvê-los ao seu habitat natural; a Kids with Cancer Foundation, que oferece auxílio às famílias que se encontram em dificuldades financeiras resultantes do diagnóstico de cancro em crianças; o Byron Bay Wildlife Hospital (BBWH), uma instituição de caridade sem fins lucrativos que fornece serviços veterinários especializados e dedicados à vida selvagem, gratuitamente; e a Safe Haven Animal Rescue Inc (SHARI), um grupo de voluntários que trabalha para salvar, reabilitar e realojar cães e gatos em Queensland.

Para além destas, as vendas do Calendário dos Bombeiros Australianos de 2024 reverterão ainda para apoiar a Wildcare Inc., a Fauna Rescue of SA, a Native Animal Rescue, a CAVFA, a Queensland Koala Society, a Best Friends Felines, a All Breed Canine Rescue Inc., a Healing Hooves e a Safe Haven Animal Rescue.