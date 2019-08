Bombas de gasolina espanholas fronteiriças começam a reforçar stocks

Trabalhadores espanhóis admitem que as gasolineiras se viram obrigadas a reforçar os stocks nos últimos dias, indica a imprensa espanhola. Huelva, Badajoz, Zamora e Salamanca são algumas das zonas onde se formam filas de carros com matrícula portuguesa para abastecer. Perante as limitações de abastecimento e, em alguns casos, a falta de combustível em Portugal, muitos portugueses optam por ir atestar os depósitos a Espanha.

O El País dá conta de que a afluência dos portugueses deixou algumas estações de serviço com os tanques vazios. Apesar de habituados a terem portugueses a abastecer nos seus postos, os trabalhadores espanhóis admitem que as gasolineiras se viram obrigadas a reforçar os stocks nos últimos dias.

