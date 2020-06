“BOM DIA vai à bola” consigo todas as segundas-feiras

O BOM DIA lançou no mês de maio uma emissão regular no Facebook sobre futebol. Todas as segundas-feiras à noite, às 21:30, hora de Lisboa, no Facebook do BOM DIA pode acompanhar a emissão “BOM DIA vai à bola”.

O programa conta com a moderação e animação de dois jornalistas do BOM DIA, Jaime Monteiro e Luís Cruz, assim como do agente desportivo Fernando Mendes.

Cada emissão conta com um convidado especial. Desde o início o BOM DIA já contou com a participação do jogador Steve Oliveira e os treinadores Paulo Gomes e Acácio Santos.

Veja abaixo a emissão de dia 1 de junho: